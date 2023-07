INTERVJUU | Hendrik Terras plaanib kallima Mariaga kokku kolida: suurte inimestena suudame eraelu asjad ära lahendada nelja silma all

Hendrik Terras (30) ja Maria Pihlak (26) valmistuvad kokku kolima. Maria ütleb, et neil on palju ühiseid unistusi ja tulevikuplaane, aga palju olulisem olevat see, et neil mõlemal on ka palju eraldiseisvaid unistusi.

„Ma usun, et üks meie suhte saladus just see ongi: fännata ja toetada teineteise isiklikke unistusi ja eesmärke,“ lausub Maria. Hendrik lisab: „Minul on omad unistused ja Marial on omad unistused, aga nüüd on Maria unistused ka minu omad ja vastupidi.“