Polegi mingi Charlotte! „Seks ja linna“ staar paljastas põhjuse, miks ta kunagi abielluda ei taha

Nimelt teatas 58-aastane staar hiljutises intervjuus, et ta ei ole kunagi tahtnud abielluda ega soovi seda ka tulevikus teha. „Meil on väga erinevad elustiilid tegelikult. Ma ei ole abielus ega pole kunagi abielus olnudki,“ ütles Davis kui tal paluti võrrelda enda eraelu Charlotte'i omaga. Tema kehastatav tegelaskuju on seriaali alg- ja uusversiooni jooksul olnud abielus kahel korral.

Davisel pole oma nägemusele erilist seletust, vaid ta polegi lihtsalt kunagi abielluda soovinud. „See lihtsalt ei olee minu jaoks. Ma pole kunagi keskendunud sellele, see pole olnud eesmärgiks, ütleme nii,“ paljastas ta oma tõekspidamise tagamaid.

Kuna näitlejatar ei näe, et tal ja Charlotte'il oleks palju sarnasusi, siis ta pidi enne tegelaskujuks kehastumist võtma ka näitlemistunde. Nimelt oli tal probleeme sellega, et Charlotte'i kinnisidee abielu ja suhetega autentne välja näeks. „Ma läksin eriti stressi nendel võttepäevadel, kus stsenaarium oligi täis abielu ja erinevaid tema reegleid. Ma lihtsalt mõtlesin, et oh issand, kuidas ma seda usutavaks suudan näidelda?“ meenutab ta raskeid hetki hittseriaali algusaastatest.

Näitlejataril on olnud vägagi värvikas eraelu ka ilma abiellumiseta. Näiteks on ta kunagi olnud suhtes filmistaaride Steve Martini ja Alec Baldwiniga. Viimase 12 aasta jooksul on ta adopteerinud kaks last. Ta on avameelselt rääkinud ka sellest, et ta oli nooruspõlves alkoholist sõltuvustest ning ei saa seetõttu enam alkoholi tarvitada.