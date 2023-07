Palju õnne! Näitlejanna Lindsay Lohani perre sündis esimene laps

Kevadel teatas Lindsay Lohan, et on lapseootel oma esimese lapsega koos ärimehega Bader Shammas. „Oleme õnnistatud ja põnevil,“ kirjutas näitlejanna postituse juurde.

Paar nädalat tagasi selgus, et Lohani ja Shammasi perre sünnib väikene poisipõnn, vahendab TMZ.

Lindsay Lohan kinnitas, et tema ja abikaasa Bader Shammasi perre sündis poisipõnn. Värsked vanemad teatasid oma vastsündinu poja nime - Luai . Armas nimi pärineb araabia keelest, mis tähendab „kilp või kaitsja“, vahendad Mirror.

Lohani ema olevat teda raseduse viimastes etappides toetanud. Arvatakse, et ka mõned tema lähimad pereliikmed, sealhulgas õed ja vennad, olid samuti kohal, et tervitada uut pereliiget.

Kroonika kirjutas, et uudis Lohani abiellumisest tuli ilmsiks pärast seda, kui Lindsay kutsus kaaslast Shammast oma abikaasaks. „Ma olen maailma kõige õnnelikum naine. Sa leidsid minu ja teadsid, et ma tahan õnne ja armu leida, kõike samal ajal,“ kirjutas Lohan toona postituses. „Ma olen üllatunud, et sa oled minu abikaasa, minu elu ja minu kõik. Iga naine peaks end nii tundma iga päev,“ lisas naine postituses.