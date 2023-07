DIRIGEERIMINE on Paavo Järvi arvates meediumi töö „Meedium selles mõttes, et sa oled muusika, publiku, orkestri ja selle vahel ja sa pead juhendama, üle andma seda, kuna sina tunned seda materjali kõige põhjalikumalt. Kõikidel on oma noodid, minul on terve lugu ees,“ selgitab dirigent.

FOTO: Tiina Annamaa