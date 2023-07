Kas must kass on jooksnud skandaalitaride vahelt läbi? Saagim otsustas Hundiga lava jagamisest loobuda

Anu on end avalikkuse ees Brigittega seotud draamast kõrvale hoidnud ning Twitteris on tema täiesti teemavälistest Instagrami story’dest sepitsetud naljakaid säutse. Ka Brigitte pole Anut nimepidi oma lõpututes Instagrami monoloogides maininud, kuid nii mõnegi story puhul spekuleeriti, et jutt käib just temast.