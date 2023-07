Henry „Genka“ Kõrvits abielust Maris Kõrvitsaga: et suhe toimiks, vajame kaht elukohta, kus vahepeal teineteisest eemal olla

Eesti räpi ja hiphopi ristiisaks tituleeritud Henry Kõrvits (48) on oma sõiduvees. Ennekõike räppar Genkana tuntud Henry avastas neis muusikastiilides enda jaoks 1990. aastate alguses võimaluse, aimamata vähimalgi määral, et need Eestis kord niivõrd populaarseks osutuvad. „Tänavune on selles mõttes pull aasta, et hiphop tähistab oma 50. aastapäeva,“ sõnab Henry. „1990. aastatel, kui see stiil oli alles 20 aastat vana, oli ime, et selline muusika meile siia Eestisse üldse jõudis.“