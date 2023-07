Kaunis Henessi Schmidt ostis endale unistuste talu: „Saagu siin olema rahu, krutskit ja armastust“

„Suitsusaunaga metsa serval, vesiroosidega tiigis, mesilastega korstnas, kolme õunapuuaia ja pokuga õue peal. Kesk vooresid ja allikaid,“ kirjeldab oma talu Henessi, kelle viimase aja suurimaid töid on olnud Gytha roll populaarses Netflixi sarjas „Viikingid: Valhalla“. „Saagu siin olema rahu, krutskit ja armastust.“

Henessi on talu otsinud juba kuus aastat. „Uue aastaringi alguseks leidsin endale talu. Või õigemini leidis talu mind,“ rõõmustab ta, naastes oma juurte juurde. Ka Henessi ise on pärit väikesest kohast, Kose-Uuemõisa alevikust Harju maakonnas. Päris linnast ära Henessi veel siiski ei koli. Praegu on talu veel suvekoduks.