27-aastane endine tippsportlane jagas eilses saates „Ringvaade suvel“, et on pärast viimast matši ennast vormis hoidnud, külastanud jõusaali ja õppinud. „Aga harjumatu aeg on kindlasti. Ma arvan, et nädala ajaga seda õiget tunnet, et mida see kõik tähendab, veel kätte ei saa.“

Saatejuhi Hannes Hermaküla küsimuse peale, et kas Anett on nädala jooksul jõudnud teha juba ka midagi, mida ta enne karjääri ja elustiili tõttu teha ei saanud, näiteks vaadata öö läbi Netflixi, tantsida öö läbi ööklubis või lugeda viis raamatut järjest läbi, vastas Anett muigega. „Mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle meeldib öösel magada. Aga ma midagi sellist hullu veel teinud ei ole. Väga rahulikult on läinud see nädal. Ma arvan, et läheb veel natuke aega, et aru saada sellest, et kuidas kõik see hakkab välja nägema, ja et see muutuks normaalsuseks.“