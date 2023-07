„Naabrist parema“ noored on suulise kokkuleppe pärast kodu kaotamas: kuna kartsime kodust ilma jääda, siis usaldasime

Nüüd on produktsioonifirmal Sonichouse OÜ uus supp süüa. Nimelt on saates teisele kohale jäänud tiim Sportlased ehk Cathy ja Marten üles võtnud südantlõhestava teema. Noored väidavad, et neil oli enda konteineri äraostmiseks diil sõlmitud, aga hiljuti said sõnumi, et see on juba kellelegi kolmandale müüdud. „Ka täna oleme valmis leidma lahendust kohtuväliselt, kui teisel osapoolel selleks soov peaks tekkima,“ laususid Sportlased Kroonikale.