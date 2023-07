Anett Kontaveit valmistub lahkumismänguks: „Olin šokeeritud, kui ta ühtegi küsimust küsimata „jah“ ütles“

Jabeur mängis äsja Wimbledoni turniiri finaalis ja Kontaveitiga tunnevad nad teineteist pikki aastaid. „Kuna viimane profimäng oli Londonis, siis tegelikult oli mul tahtmine päris viimane mäng pidada kodupubliku ees, et oma inimesed saaksid mulle kaasa elama tulla,“ rääkis Kontaveit. „Selline mõte oli mulle väga südamelähedane ja nii sai see kokku pandud intervjuuüritusega. Arvan, et see tuleb väga vahva.“