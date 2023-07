TWITTERIMÖLL | Ühe õnnetust on teise õnn? Naljaninadele pakkus Põhja-Tallinna loomingukaotus palju ainest

Antud kanalil olid nii räppari isiklikud projektid kui ka Põhja-Tallinna populaarsed muusikavideod, mis on aastate jooksul kogunud üle kümne miljoni vaatamise. „Enesetunne on väga nördinud ja kui me seda kõike nii-öelda elutööd tagasi ei saa, siis see tähendab täiesti puhtalt lehelt alustamist, mis on ilmselt iga artisti õudusunenägu,“ ütles Saks pisarsilmi.