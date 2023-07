Kuigi suur suunamudijate tüli on avalikkuse ees vaikselt vaibunud, pole Eesti meelelahutusmaastik piisavalt suur, et eri leerid samadele üritustele ei satuks. Täna õhtul toimuval „Barbie“ esilinastusel on kohal endised südamesõbrannad Kristina Pärtelpoeg ja Brigitte Susanne Hunt ning veel mitu nende tülisse segatud isikut.