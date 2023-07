Raske haigusega võitlev Rootsi märulistaar Dolph Lundgren abiellus endast ligi 40 aastat noorema personaaltreeneriga

„Me valisime enda armastuse tähistamiseks abiellumise meie villas Mykonosel koos sõprade ja lähedasemate pereliikmetega. Pidime abieluplaane pidevalt koroonaviiruse ja meditsiiniliste protseduuride tõttu edasi lükkama,“ seisab ajakirjale eksklusiivselt saadetud teates. „Me tundsime, et viimaks nüüd on õige aeg tähistada armastust, elu ja õnne - ja seda Jumalate maal,“ lisatakse teates.

Enne abielutseremooniat postitas Lundgren Mykonoselt pildi, kuhu kirjutas alla: „Homme on Mykonosel see päev.“

Märulistaar võitleb teatavasti alates 2015. aastast neeruvähiga, mistõttu pidi ta koroonaviiruse leviku ajal hoiduma inimkontaktidest. Seega oli perioode, kui paar teineteist pikemalt ei näinud, on nad intervjuudes avaldanud. Tänavu maikuus rääkis Lundgren USA meediale, et Krokdal on olnud tema võitluses haigusega igal võimqlikul hetkel mehe kõrval.