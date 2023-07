„Barbie“ arvustus | Kas stereotüüpiline perfektne naine saab olla feministlik ikoon?

Kauaoodatud roosamanna paradiisi film „Barbie“ on 21. juulist ülemaailmselt kinodes. Film on tekitanud sotsiaalmeedias palju kära ja poeriiulid on roosaga vallutatud. Oscari nomineeritud režissöör Greta Gerwig on loonud ägeda, nostalgilise ja satiirilise seikluse, mis paneb sind naerma ja nutma. Kas film on suur turundusreklaam või üritatakse nukku muuta feministlikuks ikooniks?