Võitlus Brigitte südame pärast, saadikuihalus ja diktaatorilembus: kes on Venemaal äri ajava pesuäri üks tõsielustaarist osanikke?

Delfi Ärileht kirjutas täna, et hoolimata Venemaa agressioonist Ukrainas leiab Venemaa-lembelise Silvano Fashion Groupi aktsionäride nimekirjast endiselt mitmeid avaliku elu tegelasi. Nende seast leiab ka tõsielustaari Michael Gregorius Bachi, kes osales „Vallalise kaunitari“ saates ja on osaline ka TV3-s jooksvas tõsieluseriaalis „Armastus võidab alati“. Tegemist on aga päris vastuolulise tegelasega.