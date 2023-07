Täna algab I Ruhnu viiulifestival: pakutakse palju muusikat ja tantsusamme

Laagri eestvedaja ja I viiulifestivali üks korraldajatest Karoliina Kreintaal räägib, et kuigi sündmus kannab viiulifestivali nime, on see samavõrra pühendatud saare atmosfäärile, väga heale toidule ja erinevatele kultuurivormidele filmikunstist rahvarõivaste traditsioonideni. „Ei tea ühtegi teist festivali, kus saaks nautida „Varbad vees“ kontserti, võtta osa hülgeseminarist ning tunda end hästi hommikusel virgutusvedelemisel,“ räägib Kreintaal ning lisab, et sündmuse programm on saanud täpselt seesugune, nagu korraldama hakates plaaniti: „Otsustasime, et kutsume Ruhnu tagasi varasemalt erinevatel aastatel laagris juhendanud muusikud. Nii on meie festivali kolmepäevases kavas kokku saanud tõeliselt rahvusvaheline muusikute sats, kes kõik rõõmuga meie kutse festivalile vastu võtsid ning saarel kontserdi annavad,“ lisas Kreintaal.