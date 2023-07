Spekulatsioonid, et Sofia Vergara lahutab abikaasa karskluse tõttu, ei pruugi tõesed olla: allikate sõnul on põhjus muus

Joe Manganiello on otsustanud lõpetada seitse aastat kestnud abielu Sofía Vergaraga, sest nad ei olnud ühel meelel laste saamise osas, vahendab Page Six. Abielulahutuse avaldusse oli Joe märkinud, et tegemist oli „erimeelsustega, mida polnud võimalik lahendada“.

Manganiellole lähedane allikas ütles väljaandele Page Six, et Joe on alati tahtnud isaks saada ja need tunded on viimastel aastatel ainult kasvanud. Sofia Vergara seisukoht laste saamise osas ei ole teada. Kui paar seitse aastat tagasi abiellus, oli Sofia veel laste saamise võimalusele avatud.