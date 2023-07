VIDEO | „Üks trummar küsis, et miks ma veel pilti tahan?“ Eesti noormehe pöörane hobi on viinud teda kokku sadade kuulsustega

Ilmselt on meist paljud kogunud noorena enda lemmikartistide autogramme. Ka 21aastane Remy on seda teinud, kuid üsna kiirelt sai autogrammide kogumisest piltide tegemine, mida ta uhkelt eksponeerib ka enda Instagramis. Muide, neid pilte on ta kokku teinud juba pea 1000 tükki.