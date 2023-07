Hollywood on võtnud pausi. Kirjanike ja näitlejate streik on juba tükk aega kestnud ning Hollywoodi ja New Yorgi rahvas on oma väed kokku löönud. Mitmed projektid lükkuvad edasi: „Avatari“ frantsiis, Marveli filmid ja paljud teised. Kas peagi on tulemas maailmas filmipõud?