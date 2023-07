Hõissa pulmad! Riigikogu liige Kristo Enn Vaga pani tütre emaga leivad ühte kappi

Kroonika on täheldanud, et 2017. aastal oli Kristo Enn Vaga veel Tinderis. Nimelt proovis ta seal kohalikel valmistel hääli saada. „Hei, sina! Mina olen Kristo Enn Vaga ning tahan sulle lubaduse teha! Luban, et teen Stroomi rannapargi kauniks kohaks, kus Tinderi kohtingut pidada ning arendan Tallinna rattavõrgustikku, et saaksime vabalt ringi liigelda üle ja ümber Tallinna. Kui sa oled mind juba Tinderis valinud, siis vali mind ka KOV2017 valimistel!“ kirjutas noorpoliitik kohtingurakenduses.