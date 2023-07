Endise hokimängija Mikko Koivu ja tema naise Helena Koivu abielulahutuse vaidluses on tekkinud uus pööre. Mikko Koivu advokaat ütles Minnesota kohtus, et Helena on tahtlikult raskendanud paari ühiste kolme lapse kolimist Ameerika Ühendriikidest Soome.

Pikaaegses lahutusprotsessis on tekkinud vaidlused vara jagamise ja laste elukoha üle. Juunis määras Minnesota kohus, et lapsed peavad elama koos isaga Mikko kodulinnas Turus. Helena oleks soovinud, et lapsed jääksid tema tollasesse elukohta Minnesotasse. Mikko ja lapsed on nüüdseks ikkagi Soome kolinud.