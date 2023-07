Ariana Grande käib kohtamas järgmise kaasnäitlejaga, mehe senine kaaslane on kohtingu-uudisest löödud

Popstaar Ariana Grande (30) abiellus vaid kaks aastat tagasi oma armastatu Dalton Gomeziga, kuid eelmisel nädalal tuli avalikuks, et nende üürike abielu on karile jooksnud. Kui algul hakkasid levima spekulatsioonid, et Ariana käib kohtamas Jonathan Baileyga, kes on tema ekraanipartner filmis „Wicked“, on välismeedia andmetel lauljatari südame vallutanud üks teine näitleja.