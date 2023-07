PÄEVAKANGELASED Põhjus, miks Rally Estonia on eestlaste seas nii populaarne, on just need kaks meest: ralliäss Ott Tänak ja tema kaardilugejast sõber Martin Järveoja. Kodusele rallietapile tulid Otti toetama tema abikaasa Janika ning lapsed Ron (6) ja Mia (9). Samamoodi olid Martini tagalas kindlalt seismas abikaasa Maarja ja lapsed Maria (8) ja Mateo (5). Järveojade peres kasvab veel ka 1,5aastane Monte.

FOTO: Erakogu/Facebook