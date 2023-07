Uus ja põnev ettevõtmine: Cher tuli fännide ette pikalt ettevalmistatud salaprojektiga

Cher avaldas oma Instagrami kontol, et ta on loonud oma jäätisebrändi ja näitas oma jälgijatele videot jäätiseautost. Auto on värvikirev ja dekoreeritud Cheri piltidega. Video taustaks mängis Cheri lugu „Believe“.

Lauljanna kommenteeris sotsiaalmeedia postituse juures oma salaprojekti lähemalt. „Jah, see on päris... Ma tulen välja oma gelatoga,“ kirjutas ta Instagramis ja soovitas Los Angelese inimestel end tema jäätisebrändi tulekuks valmis panna. „Kõik see algas viis aastat tagasi ja nüüd on see lõpuks valmis,“ kirjutas ta veel ja jättis põnevust õhku lubadusega hiljem rohkem infot oma ettevõtmise kohta jagada. Lauljanna uus ettevõtmine kannab nime Cherlato.

Fännid kiitsid Instagramis tema jäätiseäri heaks ja kirjutasid lõbusaid kommentaare, kus tegid viiteid ikoonilistele Cheri lauludele. „Do you believe in ice cream after lunch (kas sa usud jäätisesse pärast lõunat - toim),“ kirjutas üks fänn oma kommentaaris viitega Cheri loole „Believe“. „Mul on kohe ühte jäätist vaja,“ kibeles teine fänn lauljanna jäätist maitsma.