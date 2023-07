VIDEO | Kunagine menubänd tuleb ikka kokku? Victoria Beckham võttis pidutsedes üles Spice Girlsi hittloo viisi

Pühapäeval postitas Victoria oma TikToki kontole video, kus on näha teda ja abikaasa David Beckhamit pidutsemas. Üsna hämaras filmitud videos on näha Davidit, kes õõtsub muusika rütmis ja tema särgi paar esimest nööpi on lahti. Victoria aga laulab samal ajal ühte laulu ning taustal on kuulda valju huilgamist. Victoria ja David paistavad õhtut täiel rinnal nautivat, nad pidutsevad korralikult ja paistavad olevat purjus.

Laul, mida Victoria videos laulab, kuulub tema kunagise bändi Spice Girls repertuaari ja kannab nime „Say You'll Be There“. Oma postituses tekitas Victoria aga fännides elevust, kuna kirjutas selle juurde mitmeti mõistetava teksti: „Miamis häälepaelu soojendamas. Peagi tuleb rohkem“.

Victoria fännid arvavad sellega, et lauljanna viitab Spice Girlsi kokkutulekule ja nad väljendasid sotsiaalmeedias oma elevust. „Posh Spice on tagasi!“ hõiskas üks fänn TikTokis. „See on imeline! Posh on tagasi!“ rõõmustas teinegi fänn ja kolmas uuris, kas kunagine menubänd tuleb seega taas kokku. „Minge nüüd kõik koos tuurile,“ utsitas järgmine kommenteerija bändi taas kontserte andma. Pühapäeval postitatud video on saanud juba üle 1,6 miljoni vaatamise.

Leidus ka kommenteerijaid, kellele jäi erilist silma aga hoopis David. „See, et ta teab kõiki sõnu, on minu lemmikosa sellest videost,“ kirjutas üks fänn. „Mulle nii meeldib, et tema abikaasa on tema kõige suurem fänn,“ kiitis ka teine kommenteerija Davidit.