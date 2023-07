FOTO | „Ükski laps ei tohiks kanda sellist üleseksualiseeritud kräppi!“ Kardashianid sattusid tütarde riiete tõttu skandaali

Näiteks kritiseeris Kim Kardashiani eksabikaasa Kanye West naist juba paar aastat tagasi seetõttu, et nende vanim tütar North pidavat liialt ennast meikima. Samuti on avalikult kritiseeritud ka seda, et kuulus perekond kasutab oma lapsi sotsiaalmeedias ära selleks, et aina rohkem reklaamirahasid sisse tuua.

Kuid nüüd on Kim ja tema noorem õde Khloe sattunud uude skandaali. Nimelt postitas viimane mõne päeva eest oma Instagrami leheküljele foto oma tütrest Truest ja Kimi tütrest Chicagost. Samaealised tüdrukud kannavad antud pildil musta värvi t-särke - ühele neist on kuvatud Kimi fotod ja teisele Khloest tehtud pildid. Kimi t-särk on tema õetütre seljas ja vastupidi.

Inimstele on aga vastukarva antud fotod, mis t-särkidele kuvatud on. Eriti paljastavate piltidega on Khloe fotodest tehtud riideese, mis on Kimi tütre seljas. „Nende arvates olid t-särgid naljakad,“ vabandas Khloe kohe postituse pealkirjas ära, kuid kommentaatoreid see ei huvitanud.

„Ükski laps ei tohiks kanda sellist üleseksualiseeritud jama. Vastik,“ kirjutas üks kommenteerija raevukalt. „Ma ei suuda uskuda, et sa lasid oma lapsel seda kanda,“ ütles teine. Leidus ka neid Kardashianite jälgijaid, kes antud fotosid lausa süvitsi analüüsisid. „Neid tüdrukud hakatakse seksualiseerima nende naissoost eeskujude tõttu, kui nad suureks saavad. Neil läheb enesehinnangu ja oma minapildiga tulevikus raskeks,“ analüüsis üks kommenteerija.