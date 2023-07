220 miljoni dollari lahutus. Selgus, kuidas Sofia Vergara ja Joe Manganiello vara jagatud saab

Nende abieluvaraleping on avalikkusele olnud teada juba aastaid, kuid lõplikke detaile ei ole hetkel meediale avalikustatud. Sofia on aastate jooksul selgeks teinud, et tema ja Joe on oma rahaasjad alati lahus hoidnud. Näitlejatar on ise kokkuleppest rääkinud avalikult ka intervjuus Howard Sterniga: „Ta (Joe) ütles: „Tee, mida tahad. Ma kirjutan alla, millele tahad.“

Näiliselt tagab see neile lihtsa lahkumineku, kuid Daily Maili andmetel on sellega siiski kaitstud vaid osa nende kummagi varadest. Näiteks on neil ühine Beverly Hillsi kodu, mis läks esimest korda müüki juba eelmisel aastal, kuid siis ei leitud sellele uut omanikku. Toona oli selle hinnaks märgitud 19,6 miljonit dollarit, kuid nüüd kannab see 18 miljoni suurust hinnalipikut. See on olnud müügis viimased kaks kuud ehk ammu enne seda, kui avalikkus nende lahkuminekust teada sai.

Ka Page Sixiga kõnelenud lahutusadvokaat Frederic J. Siegel, kes küll kumbagi osapoolt ei esinda, tõdes, et arvatavasti on see lahutus kestnud juba palju pikemat aega kui me arvame. Tema hinnangul oli nende lepingusse pandud kirja stsenaarium, mida järgida siis, kui mõlemad antud abielust lihtsalt minema tahavad jalutada. Ehk selle stsenaariumi järgi saab Sofia jätta endale, mis tal juba varem oli ja mida ta teenib, ja Joe hoiab seda, mis tal on ja mida ta on teeninud.

„Nii et tänu abieluvaralepingule ja faktile, et neil pole lapsi, muutub see lahutus palju lihtsamaks,“ arvab Siegel. Siiski on staarpaaril üks eriti tähtis ühine varandus - nende pisike koerake Bubbles. Juhul, kui Joe ja Sofia lahutus peaks koera osas kiskuma koledaks, saab Los Angelese kohtusüsteem sekkuda.