FOTO | Saladus paljastatud: Cristiano Ronaldo tippmodellist ekspruut on napsanud endale uue kuulsa sportlase

Pole mingi üllatus, et maailma vägagi rikkale sportlasele just supermodell peale läheb - oli Brady ju 13 aastat abielus Shayki ühe kuulsaima kolleegi Giselle Bündcheniga. Naised on töötanud koos ka mitmete moeshow'de raames ning nii Shayk kui ka Bündchen olid Victoria's Secreti inglid. Viimastel kuudel on sahistatud, et Brady on käinud kohtamas ka Shakira, Kim Kardashiani ja Emily Ratajkowskiga.