Politsei: mägedest leitud Briti näitleja surma põhjus jääb ilmselt saladuseks

Nüüd on San Bernardino politsejaoskond teinud avalduse, et pärast mõningat uurimist ei ole paraku võimalik teha kindlaks näitleja surma põhjust.

Põhjus on politsei esindaja sõnul selles, et surnukeha oli selle avastades nii halvas seisus, et seda pole võimalik korralikult lahata, vahendab ajakiri People. Politsei väitel on selliste juhtumite puhul üsna tavaline, et surma põhjust ei suudeta tuvastada.