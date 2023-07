Uhke pulmatseremoonia Iirimaa villa imeilusas aias: detailne ülevaade Eesti korvpallitäht Maik-Kalev Kotsari peagi saabuvatest pulmadest

Eesti üks kuulsamaid korvpallureid Maik-Kalev Kotsar (26) on peagi sõudmas enda ameeriklasest elukaaslase Veronicaga abieluranda. Peagi on tulemas lausa nii uhke pulmapidu, et Kotsar oli sunnitud ütlema ära Eesti korvpallikoondise peatreeneri kutse minna riiki olümpia eelkvalifikatsiooniturniirile esindama. Kroonika heidabki alljärgnevalt pilgu peagi aset leidvatesse pidustustesse, mis tuntud Eesti sportlast ühest tema lemmiktegevusest eemale meelitasid.