Menukas Briti bänd Coldplay teatas hiljuti oma „Music Of The Spheres“ maailmaturnee kontsertidest, millest Eestile lähim leiab tuleva aasta sügisel aset Soomes. Täna avati kontserdipiletite eelmüük ning piletid läksid kui soojad saiad. Suure nõudluse tõttu teatas Coldplay, et annab Soomes lisakontserdi.