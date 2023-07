Lohakas autojuhtimine tõi karistuse kaela: koomik Pete Davidson saadeti üldkasulikule tööle

Autoõnnetus leidis aset Beverly Hillsis 4. märtsil umbkaudu kell 23. Mercedese roolis oli olnud Pete ja ta oli sõitnud elamute piirkonnas ühel tänaval väga suurel kiirusele, kuid kaotas siis auto üle kontrolli. Auto sõitis vastu ühte maja ning kohale kutsuti politsei. Võimud ei kahtlustanud, et Pete oleks olnud narkootikumide või alkoholi mõju all ning nad ei arreteerinud teda sündmuspaigal.

Uurimisest selgus, et õnnetus juhtus Pete'i lohaka autojuhtimise tõttu ja möödunud kuul mõistis Los Angelese maakonna prokuratuur koomiku vastava paragrahvi rikkumises süüdi. „Õnneks ei saanud keegi selle kokkupõrke tõttu viga. Me teame, et hooletul autojuhtimisel võivad olla kohutavad tagajärjed,“ sõnas prokuratuuri esindaja väljaandele Metro. „Me usume, et härra Davidson juhtis hooletult autot, mis viisid selleni, et ta osales tõsises kokkupõrkes majaga,“ lausus ta veel.