KLÕPS | Aasta armastust. Telenägu Sidni Tomson tähistas pruudiga tähtsat päeva

Tuntud youtuber ja TV3 saate „Kõige parem kaaslane“ juht Sidni Tomson paljastas tänavu veebruaris, et on suhtes naisega. Nüüd tunnistas Tomson oma Instagrami jälgijatele üles, et tegelikult on nad koos olnud juba eelmisest suvest saadik.