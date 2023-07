FOTOD | Kuressaare lossi ooperimajas toimus festivali avaooper „Turandot“

Eile algasid Kuressaare lossihoovi ehitatud hiiglaslikus teatrimajas taas Saaremaa ooperipäevad ning see on juba kuueteistkümnes festivaliaasta. Õhtul toimus lossi oopermajas festivali avaetendus, milleks oli G. Puccini „Turandot“. See räägib loo kaunist, ent jääkülmast printsessist iidses Hiinas, kes annab oma kosilastele rea mõistatusi, ja vaprast printsist, kes lõpuks võidab tema südame.