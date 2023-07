FOTOD | Viljandi valmistub suureks juubeliaasta folgipeoks

Viljandis käivad veel viimased ettevalmistused suureks folgipeoks. Tänavu 30. juubelit tähistav Viljandi folk algab neljapäeval ning kestab pühapäevani. Lavad on kõik juba püsti ning pärimeeter on ka aiaga piiratud. Täna alustasid tööd valgustajad ja helimeistrid ning käib folgiala kaunistamine.



Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogrammis on üheksal laval üle 70 kontserdi. Lisaks pääsmetega passialas toimuvale põhiprogrammile on festivalil ümmarguse tähtpäeva puhul publikule kingituseks tasuta sissepääs pärimeetri alale ning ligi 70 tasuta kontserti kahel passialast linna poole jääval laval.



Vabaduse platsilt algav pärimeetri ala külgneb lauluväljakul, Pärimusmuusika Aida juures ning lossimägedes paikneva passialaga. Pärimeeter on vaba sissepääsuga, kuid turvakontrolliga ning seal asuvad toiduala, laste- ja käsitööala ning Roheline lava.