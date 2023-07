Ants Rootslane paljastas oma salajase suhte: sellest teadis ainult kolm inimest

„Tead, ma tunnistan ühe asja üles - ma olin tegelikult terve aasta aega suhtes ja ma pole seda kunagi... Mitte keegi ei tea seda,“ avalikustas Rootslane oma sõbranna Kristina Pärtelpoja värskes podcastis „Kätš!“. Tuleb välja, et Pärtelpoeg polnud ainus, kes ei teadnud, et temale lähedane isik on romantiliselt ühe äriinimisega seotud - sellest suhtest olid teadlikud vaid kolm inimest.

„Seal juhtus ka selline asi, et see oli hästi düsfunktsionaalne suhe, kus oli ka see, et inimesel oli läheduse probleem ja ma avastasin esimest korda, et ka mul oli mingi teema sellega,“ selgitas Rootslane, kes paljastas ka fakti, et see teine inimene pettis teda.