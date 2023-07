APPI! EskoBrod panid maja põlema: mul tekkis hull paranoia

Vennad on vempe täis olnud kogu aeg. Kohe taskuhäälingu alguses tunnistati näiteks üles, et Anne & Stiilile tehtud välimuse kaardil on nimed märgitud valepidi.

Podcasti salvestusel rääkis Romet, et kui nad läksid nooremana lühifilmi stseeni filmima, siis juhtus neil üks suuremat sorti õnnetus. „Me panime kogemata ühe maja põlema.“ Samuti tõdes ta, et tänaseks pole sellest majast enam midagi järel. „Seda maja ei ole enam olemas. Ja seda materjali ka sellest filmist. See oli võimas hasart, mis tekkis. Saime aru, kui kaugele me võime minna, ja et äkki tulestseene on vaja natuke ettevaatlikumalt lavastada.“ Selle peale ütles Raul, et ta kustutas kogu materjali ära, kuna kogu olukord tekitas talle paranoia. „See leek kogus võimsust suht kiirelt,“ täiendas Romet.

Varem on Raul ja Romet Kroonikale rääkinud, et neid saadab suhteliselt ebastandardne lapsepõlv. „Meie sündides olid me vanemad kahekümnendates aastates, nii et see neile pidi olema parajalt keerukas katsumus. Kasvasime üles Lasnamäe kortermajas. Kuna ema ja isa käisid pidevalt tööl, veetsime suure osa päevadest kahekesi teleka ees. Action-filmid ja multikad, mida väga noorelt kogesime, tõenäoliselt kujundasid suure osa meie maailmavaatest ja elu mõistmisest. Kui olime 11aastased, kolisime kesklinna kino lähedale. Käisime empsiga palju Coca-Cola Plazas – iga kord oli see eufooriline elamus. Kino on meile ilmselt siiani üks kõige lemmikumaid kohti universumis. Kui me terve koti kummikomme ära sõime ja poolteisetunnise filmi ära vaatasime, olime ekstreemselt laetud energiaga, mis ei lasknud paigal olla. Me jahime siiani seda tunnet.“

Praegu teevad vennad Inglismaal MetFilm Schoolis magistrikraadi. Eestis lõpetasid nad BFMi bakalaureuseõppe.