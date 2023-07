Võsu Rannafestivali ajakava on valmis! Kae järgi, millal Sinu lemmik lavale astub

28.juuli

29.juuli

00:00 Example (UK)

Päevajuht on mõlemal Vaido Pannel.

Võsu Rannafestival on eelneva üheteistkümne aastaga kasvanud üheks oluliseks suviseks sündmuseks ning tänasel päeval on tegemist ka suurima rannafestivaliga Eestis. Läbi aastate on festivalilt läbi käinud pea kõik Eesti suurimad staarid ning laiast maailmast Rudimetal DJ, Burak Yeter, Inna, Alexandra Stan, Haddaway, Captain Jack, DJ Bobo, Sigma, Mr Belt & Wezol ja Dr. Alban.