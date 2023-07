Luule Komissarov on pärast Väino Areni surma vaadanud vanu „Õnne 13“ osasid: mõtlen, et issand, teda ei ole enam

Komissarov lausus, et sügishooajal näeme sarjas „Õnne 13“ Väino Areni poolt mängitud Krissu tegelaskuju ärasaatmist, aga midagi rohkemat ta ei osanud veel öelda. „Vot mina ei tea, kuidas see lahendatud on. Seda teab ju stsenarist, et mina saan alles siis kätte. Ma tõesti ei tea. Aga sellise nagu ärasaatmise me tegime ära,“ lausus näitlejatar.

Komissarov lisas, et on hiljuti vanu „Õnne 13“ osasid järele vaadanud. „Praegult on ka raske. Ma olen vaadanud järgi neid vanu seeriaid, mis tulevad. Kui ma teda ekraanil näen, siis mul on jälle hea tunne ja siis kui see ära lõpeb, mõtlen, et issand, teda ei ole enam.“