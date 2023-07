Kiire meelemuutus? Varem Crocs'ide kandmisest keeldunud Victoria Beckham pani siiski kuulsad jalanõud jalga

Briti staar Victoria Beckham jagas Instagramis pildi, kus tal on jalas suured ja uhked Crocsid. Kunagi oli Crocsi jalanõude vihkaja, kuid nüüd on vist toimunud meelemuutus.

Jalanõud on tehtud koostöös MSCHF ja Crocsi brändiga ning Beckham on nende kõige uuem modell. Saapad on saadaval alates 9. augustist ning maksavad üle 400 euro. Arvatavasti kollektsioon müüb kiiresti välja, sest kahe brändi eelmise koöstöö ajal valminud saabas müüs väga kiiresti välja