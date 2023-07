Näitleja Kristen Bell avaldas, et lubab oma lastel alkoholivaba õlut juua: ma ei tee midagi valesti

Kristeni ja tema näitlejast abikaasa Dax Shepherdi peres kasvavad kaks tütart: 10-aastane Lincoln ja 8-aastane Delta. Harjumus pigem täiskasvanute jooki tarbida tekkis tüdrukutel juba ammu, kui Kristen ja Dax nendega õhtuti jalutamas käisid.

Kristen rääkis vestlussaates sellest, et kuna tema abikaasa on alkoholisõltuvust taastumas, meeldib talle juua alkoholivaba õlut. „Ta tegi ühe pudeli lahti, kui meie vanim tütar tema rinnal oli ja me jalutasime päikeseloojangut vaatama,“ sõnas näitlejanna. „Imikuna imes ta mõnikord pudeli serva. Ma arvan, et see tundub talle midagi erilist, midagi issilikku,“ ütles Kristen veel.

Ta kinnitas saates, et Dax joob kindlasti alkoholivaba õlut ja avaldas veel, et kui perekond väljas söömas käib, tellib Lincoln mõnikord samuti seda jooki. Sellised hetked olla aga teps piinlikud tema jaoks, vahendab New York Times. „Ma mõtlen, et sellised asjad peaksid koduseinte vahele jääma. Aga samas mõtlen ma ka, et te võite minu üle kohut mõista, aga ma ei tee midagi valesti,“ rääkis Kristen.

Ka varem on ta rääkinud sellest, et tema tütardele meeldib alkoholivaba õlut juua ja neid ka restoranides tellida. Kolm aastat tagasi seda kommenteerides ütles ta, et tema tütarde jaoks on tegemist sentimentaalse asjaga. „See paneb neid tundma oma isa lähedust,“ lausus ta.