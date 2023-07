Eelmisel nädalal üle kogu maailma kinodesse jõudnud „Barbie“ filmist on saanud globaalne hitt ja filmi tootnud ettevõtte Mattel plaanib juba oma järgmiste mänguasjadega seotud filme luua. Näiteks mõlgutatakse Mattelis mõtteid selle üle, et vaatajate ette võiks tuua filme, kus on kujutatud nii Hot Wheelsi autod kui ka UNO kaardimäng.