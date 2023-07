VIDEO | Madonna võttis sõna oma terviseseisundi osas: saan oma keha natukene liigutada

Fännid elasid talle postituse kommentaariumis kaasa. „Mul on nii hea meel su üle!“ kirjutas üks rõõmus fänn. „Kuninganna on tagasi. Nii hea näha, et sinuga on kõik jälle hästi,“ sõnas järgmine kommenteerija. „Tore, et sa end paremini tunned!“ rõõmustas ka kolmas fänn.

Madonna terviseprobleemid jõudsid avalikkuse ette juunikuu lõpus. Tollal tuli välja, et popikuninganna on võidelnud tõsiste tervisehädadega ja viibinud vahepeal haiglas intensiivravil.

Juuli keskel tegi popstaar sotsiaalmeediasse postituse, kus tänas fänne, kes on talle saatnud positiivset energiat, tervendavaid sõnumeid ja julgust ning palvetanud tema eest. Veel kirjutas Madonna, et ta on paranemas ja uskumatult tänulik kõikide õnnistuste eest tema elus. „Minu esimene mõte, kui ma haiglas ärkasin, oli mu lapsed. Mu teine mõte oli, et ma ei tahtnud kedagi alt vedada, kes mu turneele pileteid ostsid.“ Samuti kirjutas lauljatar, et ta ei tahtnud oma kolleege alt vedada. Siis seadis ta oma prioriteediks tervise ja tugevamaks saamise. „Ma kinnitan teile, et ma olen tagasi nii kiiresti kui võimalik!“ lausus ta.