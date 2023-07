Sanna Marin sai Soome meedia peale pahaseks: minu eraelul pole mingit sotsiaalset tähtsust

Soome meedias on viimasel ajal kütnud palju kirgi Marini väidetav uus peika, kes on sealse kõmuväljaande Seiska andmetel pikk ja väga nägus. Kuigi sotsiaalmeedias on ta tagasihoidlikumat joont hoidnud, märkasid terased pilgud teda Helsingis Töölö piirkonnas, kus ta oma uue silmarõõmuga merevaadet nautis. Pealtnägijate sõnul olid Marin ja ta kaaslane kividele lausa pikali visanud ning õrnusi jaganud.

Seiska sõnul figureeris salapärane mees Marini elus juba maikuus, kuid vahepeal sattus endine peaminister meediasse ka kuulujuttudega, nagu oleks tema ja Belgia sotsiaaldemokraadist poliitiku Conner Rousseau vahel tekkinud armuleek. Allikate sõnul pole paar päeva tagasi nähtud mees aga kindlasti Rousseau, sest endine peaminister rääkis silmarõõmuga soome keeles.

Uudised Marini eraelust viskasid aga endisel peaministril kopsu üle maksa ja reede hommikul tegi ta Twitterisse pahase postituse. „Minu eraelul pole mingit sotsiaalset tähtsust ja on ebamõistlik, et sellest ikka veel kirjutatakse. Mina ei ole meediasse läinud oma eraeluga. Te võiksite juba lõpetada,“ säutsus Marin. Paari tunniga on tema säuts saanud pea 230 tuhat vaatamist, sellel on üle 5000 meeldimise ja arvukaid kommentaare.

Ka varem on Marin kritiseerinud Soome meediat tema eraelu kajastamise eest. Ta on intervjuudes öelnud, et soovib, et uudised keskenduksid tema tööle, mitte tema isiksusele. Juunikuus sõnas Marin, et tema eraelu kajastamine peaministriks olemise ajal on olnud „ebamõistlik ja liialdatud“, vahendab Yle.