ÜLEVAADE | Kes pärivad Sinéad O’Connori päranduse? Palju vara skandaalsel lauljataril üldse oli?

Pole palju maailmakuulsaid artiste, kes saaksid väita, et neile kehtestati meelelahutusmaailmas lausa keeld. Sinéad O’Connor oli üks neist. Kuid skandaalid ja otsekohesed avaldused tähendasid ka seda, et tema sissetulekud kuivasid kokku ning kolmkümmend aastat pärast suurt edu polnud lahkunul enam suurt varandust, millele mugavalt toetuda.