FOTOD | Marco Tasane tõmbas rahva käima: Saundi festival sai Hiiumaal avalöögi

Festival Saund on Hiiumaal varem toimunud nimede all Sõru Saund ja Kalana Saund. Kuna sel suvel koliti Sõru sadamast uude kohta Suursadamas ja festivalil on plaanis ka edaspidi Eesti kõige kaunimal saarel toimumispaika muuta, kannab sündmus sellest aastast nime Saund.