Kroonika on varem korduvalt kirjutanud, et pop- ja rokkstaar Tanel Padar ajab Viljandis tulusat kinnisvaraäri. Tundub, et nüüd on Tanel ärisse kaasanud ka enda vastse abikaasa Laureni ning paarike üürib Eesti väikelinnas välja imeilusat korterit.