Kuidas on võimalik 100 euroga New Yorki reisida? Silvia Ilves pidi rahanappuse tõttu jagama tuba kontserdikorraldajaga

Naise sõnul kanti tema ööbimiste eest hoolt, kuid fakt, et ta ei saa iga hetk võtta näiteks sobivat hotellituba, viis teda ka kentsakatesse olukordadesse. Näiteks ei sobinud Ilvesele talle reisi korraldanud inimese elamine. „New Yorki saabudes nägin ära tema elamise - kuskil Atlandi ookeani ääres venelaste piirkonnas. See rajoon mulle ei meeldinud, mida ma tundliku inimesena kohe ka väljendasin! See räpane ja veider kant polnud see, mida New Yorgist ette kujutasin. Õnneks startisime õige pea esimese kontserdipaiga poole,“ meenutas ta.