VÕRDLE | Fännid mures: maailma suurimate põsesarnadega modell läheb taas noa alla oma välimust kohendama

Anastassia Pokreštšuk on Kiievist pärit modell, kes on eelkõige tuntud oma hiiglaslike põsesarnade pärast. Ta on lasknud oma välimust ilukirurgil nii palju kordi kohendada, et ei suuda enam kokku lugeda, mitu korda ta noa all on käinud. Tema kinnisidee iluprotseduuriga sai alguse, kui ta oli 26-aastane ja seni ei näita see vaibumise märke.

Nüüd plaanib ta taas oma välimust ilukirurgi abil parandada, kuid fännid on tema pärast mures. Pokreštšuk saab küll palju komplimente neilt fännidelt, kellele ta ekstreemne välimus meeldib, kuid paljud tema toetajad tunnevad muret tema tervise pärast. Väidetavalt on ta iga iluoperatsiooni vahele jätnud vaid paar kuud ning on varem tunnistanud, et tahab veelgi suuremaid põsesarnasid.

Daily Mail on loonud ka võrdluspildi, milline nägi Pokreštšuk välja enne, kui ta hakkas oma välimust ilukirurgiliselt kohendama ja milline näeb ta välja nüüd.

Hiljutises videos, mis modell sotsiaalmeediasse postitas, on näha teda haiglavoodis. Instagrami postituse juures kirjutab ta, et käis just rinnasuurendusoperatsioonil. „Täpselt see, millest ma unistasin,“ kirjutas ta video juurde. Tema uued rinnad on 1050 cc mõõdus, mida modelli sõnul enam ei toodeta ning mida ta pidi ette tellima, vahendab Daily Mail. Modelli sõnul läks operatsioon hästi ja ta on tulemuse üle õnnelik.

Postituse kommentaariumis muretsevad aga Pokreštšuki tervise pärast. „Ta tapab end ära narkoosidega,“ seisab ühe mureliku fänni kommentaaris. „Ta ei näe välja nagu naine, vaid koletis,“ arvab teine. „Sa oled ilus naine. Miks on sul vaja selliseid põski?,“ avaldas järgmine kommenteerija. Enamus fänne paluvad tal iluoperatsioonidel käimine lõpetada.

Kolm aastat tagasi avaldas Pokreštšuk ühes Briti telesaates, et tal pole plaaniski iluoperatsioonidega lõpetada. Ta on uhke oma välimuse juurde ja jätkab oma erinevate iluprotseduuride jagamist sotsiaalmeedias.