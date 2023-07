KUUMAD KLÕPSUD | Eesti juurtega Soome fitnessikaunitar Erna Husko kukerpallitas püksata Saaremaa heinapallide vahel

Nii postitas Husko mõned päevad tagasi fotosid Saaremaalt, kus suunamudija sõnutsi asub tema perekonnale kuuluv maja. „Mulle tundub, et see on selline koht, kus sa saad enda sügavamaid mõtteid mõelda,“ kirjutab Husko Instagramis.

Erna postituse kommentaarides juhiti tähelepanu aga sellele, et 14. juunil Maarjamäe memoriaali juures filmitud video postitamine on ebaviisakas. „See monument ja täna??? Palun Erna, see on solvav,“ kirjutas üks kommenteerija. „Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali taustal pole just väga mõistlik poseerida,“ sõnas teine postitusest ärritunud kasutaja. „Mitte 14. juunil! See on küüditamise aastapäev Tallinnas,“ lausus ka kolmas kommenteerija.